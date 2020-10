Stadio G. Teghil: la nuova casa del pordenone calcio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro è lieta di annunciare il completamento dei lavori di adeguamento dello Stadio G. Teghil e del seguente parere favorevole rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza per le partite di serie B del pordenone calcio. Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, avv. Luca Fanotto, ha dichiarato: “La nostra Amministrazione comunale ha ritenuto di cogliere questa importante opportunità, facendosi carico, grazie ad un contributo regionale integrato da ingenti risorse comunali, dei lavori di adeguamento dello Stadio agli standard delle squadre di serie B, nell’ottica di un reale processo di destagionalizzazione dell’offerta turistica della località e di promozione integrata della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro è lieta di annunciare il completamento dei lavori di adeguamento delloG.e del seguente parere favorevole rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza per le partite di serie B del. Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, avv. Luca Fanotto, ha dichiarato: “La nostra Amministrazione comunale ha ritenuto di cogliere questa importante opportunità, facendosi carico, grazie ad un contributo regionale integrato da ingenti risorse comunali, dei lavori di adeguamento delloagli standard delle squadre di serie B, nell’ottica di un reale processo di destagionalizzazione dell’offerta turistica della località e di promozione integrata della ...

