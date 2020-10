Spumante italiano | una sfida di valore

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Settecentosessanta milioni le bottiglie diprodotte nel 2019 per un mercato internazionale che ha registrato negli ultimi dieci anni un aumento del 90% di movimentazione di sparkling wine. Una crescita importante interrotta dalla pandemia globale in atto che ha determinato un segno negativo per il comparto delle bollicine, relegate spesso al consumo nei locali e per le feste. Un cedimento che sembra essersi arrestato con lo sblocco del lockdown.Oggi il mercato dellovede per il metodo charmat, fermentazione in autoclave, il consolidarti del Prosecco sul mercato mondiale, e per il metodo classico, fermentazione in bottiglia, il successo del Franciacorta. Un settore quello del Metodo Classico che sta coinvolgendo tutto lo stivale con una produzione di qualità e che dimostra la ...