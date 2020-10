Spider-Man Miles Morales: Nuovi dettagli sulle potenzialità di PS5 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’uscita della PS5 e di Spider-Man Miles Morales è vicina. Quest’oggi Insomniac Games ha svelato Nuovi e interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire. Spider-Man Miles Morales: Nuove informazioni sul Gameplay In Miles Morales i giocatori controlleranno uno Spider–Man più impacciato e inesperto rispetto quello interpretato da Peter Parker nel precedente capitolo.Miles Morales non ha ancora il pieno controllo delle sue abilità, per l’occasione il team di sviluppo ha realizzato delle animazioni che conferiscono al personaggio un’atteggiamento insicuro. Il gioco inizia con un Miles ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’uscita della PS5 e di-Manè vicina. Quest’oggi Insomniac Games ha svelatoe interessantiche vi riportiamo a seguire.-Man: Nuove informazioni sul Gameplay Ini giocatori controlleranno uno–Man più impacciato e inesperto rispetto quello interpretato da Peter Parker nel precedente capitolo.non ha ancora il pieno controllo delle sue abilità, per l’occasione il team di sviluppo ha realizzato delle animazioni che conferiscono al personaggio un’atteggiamento insicuro. Il gioco inizia con un...

GamingToday4 : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nuovi dettagli in arrivo nel prossimo numero di Game Informer - GiocareOra : Il nuovo post di Insomniac fornisce dettagli sulla trama di Spider-man: Miles Morales - clikservernet : Spider-Man 3: Miles Morales apparirà nel film con Tom Holland? - tech_gamingit : Spider-Man Miles Morales: Nuovi dettagli per PS5 - oOShinobi777Oo : Spider-Man Miles Morales: Nuovi dettagli per PS5 -