Speranza e Alberto, finale già scritto: lui la tradisce anche prima del falò (Di giovedì 15 ottobre 2020) Speranza e Alberto usciranno da Temptation Island 9 separati? Sembra proprio di sì! Questa per la Capasso è stata un’esperienza davvero molto dura! La 32enne si è ritrovata sempre di fronte a filmati sconvolgenti riguardanti il comportamento del fidanzato nell’altro villaggio. Alberto ha stretto un rapporto speciale con la tentatrice Nunzia e ha vissuto questa … L'articolo Speranza e Alberto, finale già scritto: lui la tradisce anche prima del falò proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 ottobre 2020)usciranno da Temptation Island 9 separati? Sembra proprio di sì! Questa per la Capasso è stata un’esperienza davvero molto dura! La 32enne si è ritrovata sempre di fronte a filmati sconvolgenti riguardanti il comportamento del fidanzato nell’altro villaggio.ha stretto un rapporto speciale con la tentatrice Nunzia e ha vissuto questa … L'articologià: lui ladel falò proviene da Gossip e Tv.

Aria80899903 : RT @intrashwetrust_: Alberto: Speranza, mentre facevo quello che ho fatto pensavo anche alla tua felicità non solo alla mia” AAAAAAH OK #Te… - nyozeka_ : RT @teaoctober: Povero Alberto che quando si strusciava, baciava con la tentatrice pensava a quanto potesse stare male Speranza. Fatelo sa… - SaraGallo6 : Alberto e Speranza, penso siano il 2020 in persona, cioè l’ansia. #TemptationIsland - andrewsword2 : RT @SCRIGNOMAGICO: #TemptationIsland Alberto un manipolatore di una vigliaccheria unica... Fra un po' pretende le scuse di Speranza! E r… - GemmaMucci : Raga ma quindi ricapitolando alla domanda di Alessia ad alberto : sei ancora innamorato di Speranza? Speranza avev… -