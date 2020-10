Spazio, orgoglio per la stazione lunare Gateway a Thales Alenia Space: “primo grande passo del viaggio dell’Italia verso la Luna” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La scelta di Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) per la realizzazione dei due moduli europei della stazione lunare Gateway e’ “il primo grande passo del viaggio dell’Italia verso la Luna“, con la missione Artemis della Nasa. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, commentando la scelta di Thales Alenia Space da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la fornitura dei due moduli principali della futura stazione spaziale lunare, avamposto ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La scelta di(joint venture tra67% e Leonardo 33%) per la realizzazione dei due moduli europei dellae’ “il primodeldell’Italiala Luna“, con la missione Artemis della Nasa. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo, Riccardo Fraccaro, commentando la scelta dida parte dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la fornitura dei due moduli principali della futuraspaziale, avamposto ...

