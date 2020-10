Spazio | 3 astronauti in rotta verso la ISS | grazie a una nuova manovra la raggiungeranno in 3 ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ stato lanciato il vettore Soyuz direttola Stazione Spaziale Internazionale: a bordo gliKate Rubins della NASA e i colleghi russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud–Sverchkov di Roscosmos. Per la prima volta è stata messa in atto unache consentirà di raggiungere l’avamposto spaziale in solo 3 ore (invece che 6): il lancio è avvenuto alle 05:45 UTC dalla base di Baikonur e l’attracco alla ISS avverrà dopo il completamento di due orbite. La missione è stata caratterizzata da una stretta quarantena, e durerà 177 giorni, durante i quali verranno realizzati 76 esperimenti scientifici. I nuovi “inquilini” della ISS verranno accolti dal comandante Chris Cassidy e dai cosmonauti Roscosmos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, il cui ...