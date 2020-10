Spagna, Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Spagna, nuove misure restrittive per evitare il lockdown totale: la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni. cosa non ha funzionato nella gestione della pandemia? La situazione si fa sempre più pressante in Spagna. I contagi da Covid-19 non diminuiscono, e il governo catalano ha deciso di disporre di nuove misure di restrizione della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020), nuove misure restrittive per evitare il lockdown totale: labar eper 15non hanella gestione della pandemia? La situazione si fa sempre più pressante in. I contagi da Covid-19 non diminuiscono, e il governo catalano ha deciso di disporre di nuove misure di restrizione della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni - Mobbasta3 : RT @ilmessaggeroit: Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato del lockdown più duro d'Europa https… - luciabasso2 : RT @em_brandolini: Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato del lockdown più duro d'Europa https:… - javert64 : RT @ilmessaggeroit: Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato del lockdown più duro d'Europa https… - rossella266 : RT @mattinodinapoli: Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato del lockdown più duro d'Europa http… -