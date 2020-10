"Sono Anita, e...". La "ignota 2" si blocca in studio: Amadeus di sasso, mai accaduto ai Soliti ignoti: che imbarazzo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) imbarazzo a I Soliti ignoti, e questa volta Amadeus non deve far fronte alla gaffe di un concorrente. Ad andare in tilt nello studio del popolare e seguitissimo quiz di Raiuno è stata una "ignota", uno dei personaggi di cui i concorrenti devono indovinare l'identità. Al centro del palco per presentarsi, la ignota numero 2 si è bloccata all'improvviso:."Mi chiamo Anita…". poi lo sguardo fisso sui Amadeus, la scena muta e il crollo emotivo. "Mi Sono impapinata", ha spiegato dopo essersi voltata e coprendosi il volto per la vergogna, sicuramente esagerata ma comprensibile. "Non si preoccupi!", interviene Amadeus, che prende in mano la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)a I, e questa voltanon deve far fronte alla gaffe di un concorrente. Ad andare in tilt nellodel popolare e seguitissimo quiz di Raiuno è stata una "", uno dei personaggi di cui i concorrenti devono indovinare l'identità. Al centro del palco per presentarsi, lanumero 2 si èta all'improvviso:."Mi chiamo…". poi lo sguardo fisso sui, la scena muta e il crollo emotivo. "Miimpapinata", ha spiegato dopo essersi voltata e coprendosi il volto per la vergogna, sicuramente esagerata ma comprensibile. "Non si preoccupi!", interviene, che prende in mano la ...

