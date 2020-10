Sondaggi politici SWG, torna la preoccupazione sul virus tra gli italiani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era immaginabile, e i Sondaggi politici di SWG lo testimoniano, tra gli italiani ritornano ad aumentare i timori riguardo al Covid. Dopo il picco di marzo, quando il 45% si diceva molto preoccupato, questa percentuale era scesa ai minimi a giugno, ma ora è risalita ed è al 30%. Segui Termometro Politico su Google News Nel complesso il 66% ha molta o abbastanza paura del virus. Sono numeri che non stupiscono. Fonte: SWGC’è ancora però una maggioranza di italiani, il 59%, che non crede ci sarà un lockdown, anche se il 51% di questi non lo esclude a priorio ma lo ritiene improbabile. Coloro che tuttavia ritengono che vi sarà sono saliti del 5%, dal 41% al 46% in due settimane Fonte: SWGPer il futuro gran parte degli ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era immaginabile, e idi SWG lo testimoniano, tra glirino ad aumentare i timori riguardo al Covid. Dopo il picco di marzo, quando il 45% si diceva molto preoccupato, questa percentuale era scesa ai minimi a giugno, ma ora è risalita ed è al 30%. Segui Termometro Politico su Google News Nel complesso il 66% ha molta o abbastanza paura del. Sono numeri che non stupiscono. Fonte: SWGC’è ancora però una maggioranza di, il 59%, che non crede ci sarà un lockdown, anche se il 51% di questi non lo esclude a priorio ma lo ritiene improbabile. Coloro che tuttavia ritengono che vi sarà sono saliti del 5%, dal 41% al 46% in due settimane Fonte: SWGPer il futuro gran parte degli ...

