Silvio Berlusconi candidato sindaco a Milano: la “pazza idea” del centrodestra per le comunali del 2021 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Silvio Berlusconi candidato sindaco a Milano: la “pazza idea” del centrodestra Silvio Berlusconi potrebbe essere il candidato sindaco di Milano per il centrodestra: l’idea è definita “pazza” dagli stessi addetti ai lavori che stanno lavorando a quella che con il trascorrere dei giorni sta diventato qualcosa in più di una semplice suggestione. A svelare questo retroscena, ai limiti della fantapolitica, è Il Messaggero, secondo cui il Cavaliere non solo sarebbe lusingato dalla proposta, ma non avrebbe nemmeno fatto nulla per mettere a tacere le voci proprio perché seriamente attratto dall’idea. D’altronde le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020): la “pazza idea” delpotrebbe essere ildiper il: l’idea è definita “pazza” dagli stessi addetti ai lavori che stanno lavorando a quella che con il trascorrere dei giorni sta diventato qualcosa in più di una semplice suggestione. A svelare questo retroscena, ai limiti della fantapolitica, è Il Messaggero, secondo cui il Cavaliere non solo sarebbe lusingato dalla proposta, ma non avrebbe nemmeno fatto nulla per mettere a tacere le voci proprio perché seriamente attratto dall’idea. D’altronde le ...

fattoquotidiano : Alla Camera tiene l’asse M5S-Pd-LeU per mandare in soffitta la legge approvata nel 2004, regnante Silvio Berlusconi… - lucia_pal : @gianpaolag18 Ricordate quando Silvio presentò quei manifesti elettorali in cui si diceva: 'Berlusconi Presidente'?… - SunflowerLou28 : RT @Maxxeo: Credo sia il momento perfetto per ricordare la scheda del GF2 in cui Eleonora Daniele, alla domanda 'Personaggio pubblico prefe… - LegaPremier : la pazza idea del centrodestra: candidare berlusconi sindaco di milano! - Dagospia - Doc101Doc : RT @claudio_2022: Luca Palamara alle Iene: 'Processi pilotati contro Berlusconi? La sera in cui hanno smesso di intercettarmi'. E ci serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi sul coronavirus: "Mi gira ancora la testa ogni volta che mi alzo dal letto" Liberoquotidiano.it Berlusconi sindaco di Milano: l’ultima sfida del Cavaliere

L’hanno già ribattezzata “la pazza idea”, eppure sembra qualcosa in più di un semplice rumors l’indiscrezione che vuole Silvio Berlusconi candidato sindaco di Milano nel 2021. A 84 anni l’ex premier ...

Matrimonio Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: le prime foto arrivano dalla rivista Chi

Non potevano che arrivare dalla rivista Chi le prime foto del matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due ...

L’hanno già ribattezzata “la pazza idea”, eppure sembra qualcosa in più di un semplice rumors l’indiscrezione che vuole Silvio Berlusconi candidato sindaco di Milano nel 2021. A 84 anni l’ex premier ...Non potevano che arrivare dalla rivista Chi le prime foto del matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due ...