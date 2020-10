Silvio Berlusconi candidato sindaco a Milano: il leader di Forza Italia pronto per la sfida (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È l’ora di svoltare per Milano. Il centrodestra punta a fare il colpaccio nella capitale economica Italiana. L’obiettivo è mettere in campo un nome importante. “Dopo dieci di anni di pessima amministrazione”, Silvio Berlusconi candidato sindaco “restituirebbe a Milano prestigio e rilievo internazionale, e la sola ipotesi di una sua ‘discesa in campo’ ha suscitato entusiasmo”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Pirelli, commentando il retroscena secondo cui il leader di Forza Italia potrebbe candidarsi alle comunali del 2021. “La scelta di candidarsi o meno spetta solo a lui. Ma una cosa ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È l’ora di svoltare per. Il centrodestra punta a fare il colpaccio nella capitale economicana. L’obiettivo è mettere in campo un nome importante. “Dopo dieci di anni di pessima amministrazione”,“restituirebbe aprestigio e rilievo internazionale, e la sola ipotesi di una sua ‘discesa in campo’ ha suscitato entusiasmo”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo dia Palazzo Pirelli, commentando il retroscena secondo cui ildipotrebbe candidarsi alle comunali del 2021. “La scelta di candidarsi o meno spetta solo a lui. Ma una cosa ...

