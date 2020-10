Sgarbi a Roma “sveglia” il centrodestra: “Appoggino me o si facciano le primarie” (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Vittorio Sgarbi a Roma con la sua candidatura lancia un messaggio al centro destra ancora fermo sui candidati sindaco delle Capitale: “Non ho nessuna ambizione di fare il sindaco di Roma. Ma di tutti, sono quello con più titoli. Uscendo per prima ho detto una cosa: dire che esiste Rinascimento”. Sgarbi: “Scelgano me o si vada alle primarie” “Candidarsi è il punto di arrivo di una cosa costruita. Chi ha partiti costituiti, e non mi riferisco né a Pd né a Cinque Stelle dai quali non avrò appoggio, è il centrodestra. Ha tre forze. Una crescente che è FdI, una forte che è la Lega e una in calo che è Forza Italia” dice Sgarbi. E a questi partiti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ott – Vittoriocon la sua candidatura lancia un messaggio al centro destra ancora fermo sui candidati sindaco delle Capitale: “Non ho nessuna ambizione di fare il sindaco di. Ma di tutti, sono quello con più titoli. Uscendo per prima ho detto una cosa: dire che esiste Rinascimento”.: “Scelgano me o si vada alle primarie” “Candidarsi è il punto di arrivo di una cosa costruita. Chi ha partiti costituiti, e non mi riferisco né a Pd né a Cinque Stelle dai quali non avrò appoggio, è il. Ha tre forze. Una crescente che è FdI, una forte che è la Lega e una in calo che è Forza Italia” dice. E a questi partiti ...

Roma Capitale d’Europa”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi presentando alla stampa la propria candidatura a sindaco di Roma. “Nel 2021 ci sarà la fine dell’epidemia perché arriva il Dio vaccino – ha ...

