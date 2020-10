Sesso, come è cambiato negli ultimi 50 anni: la cruda verità (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dan Savage, autore della rubrica di successo mondiale di consigli sul Sesso Savage Love, ama descrivere il cambiamento nel suo lavoro come segue: in passato, nell'era pre-Internet, per così dire, era più di natura lessicale. Si ritrovava a rispondere alle tipiche domande dei lettori, come «Dan, cos'è un butt plug?». Nell'attuale era “illuminata” di Google, in cui è possibile ordinare questi “espansori anali” come ogni altro possibile giocattolo sessuale con consegna in un giorno da Amazon, si occupa principalmente di etica situazionale: «Voglio provare X, il mio partner non lo vuole – chi deve cedere?». Il Sesso oggi è questione di negoziazione Ciò che Savage descrive, riassume bene il grande punto di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dan Savage, autore della rubrica di successo mondiale di consigli sulSavage Love, ama descrivere il cambiamento nel suo lavorosegue: in passato, nell'era pre-Internet, per così dire, era più di natura lessicale. Si ritrovava a rispondere alle tipiche domande dei lettori,«Dan, cos'è un butt plug?». Nell'attuale era “illuminata” di Google, in cui è possibile ordinare questi “espansori anali”ogni altro possibile giocattolo sessuale con consegna in un giorno da Amazon, si occupa principalmente di etica situazionale: «Voglio provare X, il mio partner non lo vuole – chi deve cedere?». Iloggi è questione di negoziazione Ciò che Savage descrive, riassume bene il grande punto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sesso come Sesso al tempo del Covid, i medici: «No rapporti occasionali e "pratiche"... Il Gazzettino Bendtner, la biografia senza filtri: «Meglio andare con le escort, così non ti ricattano»

Molti calciatori preferiscono fare sesso a pagamento piuttosto che andare con una ragazza del posto, che potrebbe poi ricattarli. A sostenerlo – o meglio, a scriverlo nelle pagine della sua ...

Tra Covid e leggi il sesso si fa più illegale

LUGANO - Perennemente in bilico tra legalità e illegalità, negli ultimi anni il mondo della prostituzione in Ticino è stato oggetto di un’importante regolamentazione. Grazie anche al lavoro della Poli ...

