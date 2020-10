Serie B, rinviata ufficialmente Monza – Vicenza: troppi positivi al Covid-19 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche la Serie B viene inevitabilmente influenzata dalla nuova ondata di contagi che sta colpendo il nostro paese e gran parte d’Europa: la sfida di campionato cadetto tra Monza e Vicenza è stata infatti ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La motivazione è da ricercarsi nelle nuove positività riscontrate nel Monza, che dopo gli ultimi tamponi, ha fatto registrare altri contagiati, per un totale di 9. Il comunicato della Serie B recita testualmente: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,– visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;– vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche laB viene inevitabilmente influenzata dalla nuova ondata di contagi che sta colpendo il nostro paese e gran parte d’Europa: la sfida di campionato cadetto traè stata infattia data da destinarsi. La motivazione è da ricercarsi nelle nuovetà riscontrate nel, che dopo gli ultimi tamponi, ha fatto registrare altri contagiati, per un totale di 9. Il comunicato dellaB recita testualmente: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,– visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;– vista l’istanza presentata dalla società A.C.relativa allatà al virus ...

SkySport : Serie B, Monza-Vicenza rinviata per coronavirus: nove casi nella squadra di Brocchi - DiMarzio : #SerieB | Ufficiale: rinviata #MonzaVicenza - ilnapolionline : Serie B: Rinviata a data da destinarsi Monza-Vicenza - - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Monza-Vicenza rinviata per coronavirus: nove casi nella squadra di Brocchi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Monza-Vicenza rinviata per coronavirus: nove casi nella squadra di Brocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviata Calcio serie D, secondo rinvio per Casale-Gozzano La Stampa Monza-Vicenza rinviata

La Lega di Serie B ha disposto il rinvio di Monza-Vicenza, partita valida per la terza giornata di Serie B, a causa delle positività di 7 giocatori del club brianzolo. "Il Presidente della Lega ...

Il Monza ha sette positivi al Covid e due in isolamento, rinviata la gara con il Vicenza

La Lega di serie B ha rinviato a data da destinarsi Monza-Vicenza, gara valida per la terza giornata di andata del campionato cadetto inizialmente in programma per sabato 17 ottobre. La Lega di B - si ...

La Lega di Serie B ha disposto il rinvio di Monza-Vicenza, partita valida per la terza giornata di Serie B, a causa delle positività di 7 giocatori del club brianzolo. "Il Presidente della Lega ...La Lega di serie B ha rinviato a data da destinarsi Monza-Vicenza, gara valida per la terza giornata di andata del campionato cadetto inizialmente in programma per sabato 17 ottobre. La Lega di B - si ...