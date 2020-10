Serie A | il giudice sportivo | Juventus-Napoli 3-0 a tavolino Azzurri penalizzati di un punto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla fine la sentenza delè arrivata, ed è una vera e propria mazzata per ilfinisce 3-0 a: questa la sentenza pronunciata dalGerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto undi penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita diA con la Juve. Per ilnon c’è, alla luce delle norme sportive, “la fattispecie forza maggiore”, ed “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria. Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi ...