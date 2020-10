Serie A, il Covid-19 ferma anche Ronaldo, si riuscirà ad arrivare in fondo? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La paura per El Shaarawy e la conferma della positività di Ronaldo. Il calcio vive nell’incertezza, sempre più in balia del Covid-19 Lo sapevamo tutti, ma di fronte all’evidenza si fa sempre fatica ad accettarlo. Quest’anno in Serie A comanda il Coronavirus, è lui che detta il ritmo, impone misure cautelari senza precedenti, tiene i tifosi fuori dagli stadi, priva gli allenatori dei loro pupilli, e crea un clima di tensione permanente tratteggiando nuovi e sconosciuti scenari, impermeabili a fatturati, investimenti di mercato, tradizione e griglie di inizio campionato. L’incognita Covid sta diventando una costante, una tassa che lentamente ma inesorabilmente ogni squadra prima o poi dovrà pagare. Da inizio stagione in ordine sparso Genoa, Milan, Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La paura per El Shaarawy e la condella positività di. Il calcio vive nell’incertezza, sempre più in balia del-19 Lo sapevamo tutti, ma di fronte all’evidenza si fa sempre fatica ad accettarlo. Quest’anno inA comanda il Coronavirus, è lui che detta il ritmo, impone misure cautelari senza precedenti, tiene i tifosi fuori dagli stadi, priva gli allenatori dei loro pupilli, e crea un clima di tensione permanente tratteggiando nuovi e sconosciuti scenari, impermeabili a fatturati, investimenti di mercato, tradizione e griglie di inizio campionato. L’incognitasta diventando una costante, una tassa che lentamente ma inesorabilmente ogni squadra prima o poi dovrà pagare. Da inizio stagione in ordine sparso Genoa, Milan, Inter, ...

ZZiliani : Tra pandemia di primavera e pandemia d’autunno sono circa cento i calciatori colpiti dal Covid in Serie A. Per fort… - Gazzetta_it : Morto il papà di Francesco #Totti: era positivo al #Covid - TuttoMercatoWeb : CR7 positivo al Covid-19, dal Portogallo: contagio emerso al 6° tampone in 7 giorni - radio3mondo : In attesa del discorso di Macron alla nazione questa sera, Le Monde apre con le aspettative e le critiche sulla que… - sabripillot : RT @LGmarangon: 'Aiuti di Stato, la Ue dà più tempo e la possibilità di coprire i costi fissi delle imprese in difficoltà per il Covid' fin… -