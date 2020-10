Serie A, i giocatori positivi al Coronavirus: tutti i casi di ogni squadra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus ha colpito inevitabilmente anche il mondo del calcio. Dall'inizio della pandemia numerosi sono stati i casi che si sono verificati nelle squadre di Serie A. Ecco la situazione ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'emergenzaha colpito inevitabilmente anche il mondo del calcio. Dall'inizio della pandemia numerosi sono stati iche si sono verificati nelle squadre diA. Ecco la situazione ...

DiMarzio : #Genoa, guariti dal coronavirus altri giocatori: la situazione in #SerieA - SkySport : Genoa: Behrami, Biraschi, Melegoni e Schone negativi al coronavirus. I guariti ora sono 7 - repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero - sportli26181512 : Parma, quattro giocatori sono positivi al coronavirus. Il gruppo squadra è in isolamento: Il club gialloblù ha annu… - sportface2016 : #SerieA: tutti i giocatori contagiati di ogni squadra #COVID19 -