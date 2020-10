Serie A, Giudice Sportivo: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. La sentenza appena pronunciata dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta a tavolino del club partenopeo e il punto di penalizzazione per non essersi presentata a Torino a seguito del richiamo dell’Asl di Napoli dopo le due positività al Covid-19 (Elmas e Zielinski). Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020), ilha deciso: 3-0 ae undi. La sentenza appena pronunciata dalGerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta adel club partenopeo e ildiper non essersi presentata a Torino a seguito del richiamo dell’Asl didopo le due positività al Covid-19 (Elmas e Zielinski).

SkySport : Juve-Napoli, giudice sportivo: è il giorno della decisione. Le news in diretta - SkySport : Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima - Fiorentinanews : Il giudice sportivo ha deciso: la #Juventus si prende i tre punti a tabolino e per il #Napoli scatta anche la penal… - tuttosport : ?? #Juventus-#Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica. La sentenza del giudice - serenel14278447 : Giudice sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: e azzurri penalizzati di un punto -