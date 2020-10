Serie A, Giudice Sportivo: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. La sentenza appena pronunciata dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta a tavolino del club partenopeo e il punto di penalizzazione per non essersi presentata a Torino a seguito del richiamo dell’Asl di Napoli dopo le due positività al Covid-19 (Elmas e Zielinski). IL COMUNICATO UFFICIALE LA MOTIVAZIONE DEL Giudice Sportivo COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI Serie A IL Napoli FA RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020), ilha deciso: 3-0 ae undi. La sentenza appena pronunciata dalGerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta adel club partenopeo e ildiper non essersi presentata a Torino a seguito del richiamo dell’Asl didopo le due positività al Covid-19 (Elmas e Zielinski). IL COMUNICATO UFFICIALE LA MOTIVAZIONE DELCOME CAMBIA LA CLASSIFICA DIA ILFA RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

tuttosport : ?? #Juventus-#Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica. La sentenza del giudice - TuttoMercatoWeb : Le motivazioni del Giudice Sportivo: ordine Asl irrilevante, il Napoli aveva già cancellato il volo - SkySport : Juve-Napoli: le motivazioni del giudice sportivo e la nuova classifica di Serie A. VIDEO - Ilarioforjuve : Ma perché continuate a scrivere 'Napoli fermato dalla Asl' se sapete che non è vero? - SoloCristy : RT @Mau_Romeo: Auriemma riesce in 2 minuti a dire una serie di eresie, ad ammettere che il Napoli avrebbe violato il protocollo, a diffamar… -