Scuole, Di Maria ha incontrato i dirigenti sanniti: criticità nel trasporto pubblico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha oggi incontrato virtualmente in videoconferenza i dirigenti degli Istituti della Scuola Superiore del Sannio. Ai lavori hanno preso parte i dirigenti scolastici guidati dal referente provinciale il prof. Luigi Mottola del Liceo Classico “Giannone” di Benevento, mentre, per la Provincia, erano presenti: il Direttore Generale avv. Nicola Boccalone, il Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, ed i Tecnici del Servizio Edilizia scolastica. Il dialogo tra Provincia e dirigenti è servito a fare il punto sugli interventi effettuati nelle settimane scorse per dare attuazione ai Protocolli Miur in materia di contenimento del contagio con la ripresa delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha oggivirtualmente in videoconferenza idegli Istituti della Scuola Superiore del Sannio. Ai lavori hanno preso parte iscolastici guidati dal referente provinciale il prof. Luigi Mottola del Liceo Classico “Giannone” di Benevento, mentre, per la Provincia, erano presenti: il Direttore Generale avv. Nicola Boccalone, il Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, ed i Tecnici del Servizio Edilizia scolastica. Il dialogo tra Provincia eè servito a fare il punto sugli interventi effettuati nelle settimane scorse per dare attuazione ai Protocolli Miur in materia di contenimento del contagio con la ripresa delle attività ...

alcinx : RT @TgrRai: #coronavirus #Umbria. Contagi all'ospedale Santa Maria di #Terni: positivi due primari e un chirurgo. L'Agenzia per le Entrate… - actarus1070 : RT @TgrRai: #coronavirus #Umbria. Contagi all'ospedale Santa Maria di #Terni: positivi due primari e un chirurgo. L'Agenzia per le Entrate… - TgrRai : #coronavirus #Umbria. Contagi all'ospedale Santa Maria di #Terni: positivi due primari e un chirurgo. L'Agenzia per… - maria__nappo : RT @fool_for_harold: Nelle scuole italiane non si fa quasi nulla per la prevenzione del suicidio o per imparare la lingua dei segni, nessun… - cronacacaserta : Covid: chiuse altre 2 scuole, un municipio ed un bar nel Casertano -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Maria Scuole, Di Maria ha incontrato i dirigenti sanniti: criticità nel trasporto pubblico anteprima24.it Covid, infermiera guarita dimenticata in quarantena: «L’Asl mi liberi»

La professionista non può tornare a lavorare e i figli non possono tornare a scuola: «Guardo in tv i i tamponi con risposta celere per i calciatori, sono un eroe di carta» ...

Un Temporary di Zonta Saluzzo: abiti e accessori per la prevenzione del tumore al seno delle giovani donne

Sarà aperto a Saluzzo dal 6 all’8 novembre. Verrà realizzato un video per insegnare ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno. Verrà consegnato alla Lilt Saluzzo per la campagna di prev ...

La professionista non può tornare a lavorare e i figli non possono tornare a scuola: «Guardo in tv i i tamponi con risposta celere per i calciatori, sono un eroe di carta» ...Sarà aperto a Saluzzo dal 6 all’8 novembre. Verrà realizzato un video per insegnare ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno. Verrà consegnato alla Lilt Saluzzo per la campagna di prev ...