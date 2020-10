Scuola, Azzolina: “Lasciare tutti a casa? La risposta è ‘No'” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “L’uso complementare della didattica digitale per le scuole superiori e’ gia’ realta’ e ha permesso non solo di garantire il distanziamento in aula, ma anche di alleggerire di molto il carico del trasporto pubblico. La cosiddetta didattica digitale integrata e’ una delle disposizioni scritte nero su bianco nel Piano Scuola condiviso e approvato anche dalle Regioni. A giugno”. A ribadirlo, in un post su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha ricordato anche lo scaglionamento degli ingressi previsto dal documento. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “L’uso complementare della didattica digitale per le scuole superiori e’ gia’ realta’ e ha permesso non solo di garantire il distanziamento in aula, ma anche di alleggerire di molto il carico del trasporto pubblico. La cosiddetta didattica digitale integrata e’ una delle disposizioni scritte nero su bianco nel Piano Scuola condiviso e approvato anche dalle Regioni. A giugno”. A ribadirlo, in un post su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha ricordato anche lo scaglionamento degli ingressi previsto dal documento.

