Scostamento di bilancio e NaDef, via libera del Parlamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) . Conte: “Abbiamo dato una grande prova”. ROMA – Via libera del Parlamento a Scostamento di bilancio e NaDef. Uno scoglio importante superato dalla maggioranza, come precisato da Alan Ferrari (Pd): “Il voto sulla nota di aggiornamento al Def conferma che a Palazzo Madama la maggioranza esiste. Le opposizioni hanno perso un’altra occasione per l’astensione delle opposizioni. La loro sostanziale contrarietà allo Scostamento di bilancio significa che non vogliono mettere altre risorse per sostenere la nostra economia“. Soddisfatto anche il premier Conte. “I numeri sono più risicati che alla Camera, ma abbiamo dato una grande prova“, le parole del presidente del Consiglio, riportato da La ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) . Conte: “Abbiamo dato una grande prova”. ROMA – Viadeldi. Uno scoglio importante superato dalla maggioranza, come precisato da Alan Ferrari (Pd): “Il voto sulla nota di aggiornamento al Def conferma che a Palazzo Madama la maggioranza esiste. Le opposizioni hanno perso un’altra occasione per l’astensione delle opposizioni. La loro sostanziale contrarietà allodisignifica che non vogliono mettere altre risorse per sostenere la nostra economia“. Soddisfatto anche il premier Conte. “I numeri sono più risicati che alla Camera, ma abbiamo dato una grande prova“, le parole del presidente del Consiglio, riportato da La ...

borghi_claudio : Passa per soli 8 voti (!!!) lo scostamento di bilancio alla camera - FMCastaldo : Non è vero che gli investimenti sanitari si possono fare solo con #MES. Si possono anche fare con uno scostamento d… - Ettore_Rosato : Abbiamo approvato alla Camera lo scostamento di Bilancio e la Nota di aggiornamento del #Def. È il momento di cambi… - GuidoCola : RT @borghi_claudio: Passa per soli 8 voti (!!!) lo scostamento di bilancio alla camera - Teresat14547770 : Il Governo ha votato si,allo scostamento di bilancio.gia spesi 160 miliardi,oggi se ne aggiungono 45;credete che sa… -