Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: si vendicano su Facebook, ma per loro finisce male (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le voci corrono in fretta, specie in un paesino della Sardegna meridionale. Così, due ragazze hanno scoperto di condividere lo stesso uomo, il quale portava avanti in segreto le due relazioni. Le due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le voci corrono in fretta, specie in un paesino della Sardegna meridionale. Così, due ragazze hanno scoperto di condividere lo, il quale portava avanti in segreto le due relazioni. Le due ...

infoitinterno : Scoprono di avere lo stesso fidanzato, ma finiscono per essere querelate - leggoit : Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: si vendicano su Facebook, ma per loro finisce male

Ultime Notizie dalla rete : Scoprono essere Scoprono di avere lo stesso fidanzato, ma finiscono per essere querelate L'Unione Sarda.it La guardia di Finanza scopre una frode da 36milioni evasi. Nel mirino anche commercialisti di Latina

Scoperta maxi frode ai danni del fisco dagli uolmini della ... riuscendo cosi’ ad ingannare il fisco. A guidare le operazioni c’erano commercialisti delle provincie di Milano, Brescia, Novara, Lecco, ...

Guarita dal Covid, infermiera non può tornare al lavoro dopo 40 giorni di quarantena: "Manca il via libera dell'Asl"

È quanto denuncia una dipendente del Cardarelli di 42 anni. Scoperto di essere positiva al virus lo scorso 9 settembre, da allora la donna è in casa insieme al marito ed ai quattro figli minorenni.

