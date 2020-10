Scontro Trump-Biden sugli anziani Il Dem | Per lui se ne può fare anche a meno

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Botta e risposta traa tre settimane esatte dal voto per le presidenziali Usa. Tema dellogli, un segmento fondamentale dell'elettorato per le prossime elezioni. "A...

globalistIT : - vincenz94704898 : RT @Teresat14547770: Edward Luttwak a DiMartedì: 'Trump sul coronavirus ha dimostrato che tutti possono guarire', scontro con Giovanna Bott… - jobwithinternet : RT @Teresat14547770: Edward Luttwak a DiMartedì: 'Trump sul coronavirus ha dimostrato che tutti possono guarire', scontro con Giovanna Bott… - Teresat14547770 : Edward Luttwak a DiMartedì: 'Trump sul coronavirus ha dimostrato che tutti possono guarire', scontro con Giovanna B… - alfonsodiiorio : Edward Luttwak a DiMartedì: 'Trump sul coronavirus ha dimostrato che tutti possono guarire', scontro con Giovanna B… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Trump

Botta e risposta tra Biden e Trump a tre settimane esatte dal voto per le presidenziali Usa. Tema dello scontro gli anziani, un segmento fondamentale dell’elettorato per le prossime elezioni. "A Biden ...Joe Biden è 17 punti percentuali più avanti di Donald Trump. È quanto ha rilevato il sondaggio Opinium Research e Guardian in questa ultima fase della corsa per la Casa Bianca ...