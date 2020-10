Scontro sui trasporti | le Regioni chiedono orari scaglionati per le scuole | oggi il tavolo con De Micheli

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la firma delle nuove misure anti-contagio nell’ultimo Dpcm, c’è ancora un capitolo aperto su cui il governo e lenon hanno trovato un accordo convincente: la questione deipubblici. Il nodo di bus, tram e metro a rischio contagio è tornato in primo piano con il sovraffollamento che spesso non consente il distanziamento di sicurezza anti Covid e la continua crescita dei casi delle ultime settimane. Una situazione che non viene risolta dal Dpcm, come hanno fatto notare le. Per questo, la ministra delle Infrastrutture e dei, Paola De, ha convocato perle associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto pubblico locale insieme ai rappresentanti della Conferenza delle, di Anci e ...