Scienza al lavoro per una completa eradicazione dell’HIV | la malattia oggi è cronicizzabile

IL PAZIENTE HIV NEL 2020: IN ETA' AVANZATA, RISCHIO DOPPIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AUMENTO DI PESO – Le terapie moderne per l'infezione da HIV hanno trasformato questa malattia in una patologia cronica. oggi l'aspettativa di vita di una persona affetta da infezione fa HIV è sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale. "Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato una maggior frequenza di alcune patologie non infettive, legate normalmente all'invecchiamento, quali ad esempio le malattie cardiovascolari, per le quali il rischio è quasi il doppio nelle persone con infezione da HIV – ha evidenziato il Prof Paolo Bonfanti, Professore di Malattie Infettive presso l'Università Milano-Bicocca a Monza – Le terapie attualmente a disposizione permettono ...

