Scandalo Vaticano: arrestata la manager Cecilia Marogna vicina al cardinale Becciu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza Cecilia Marogna, la manager collegata al caso del cardinale Becciu. La donna, 39 anni è indagata per peculato per distrazione di beni.

