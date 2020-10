Scandalo Regione Lazio, l'Anac salva le mascherine di Zingaretti. Storace: "Tutti immobili" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Si potrà pure criticare, contestare, censurare o no quella decisione dell'Autorità anticorruzione che punta a santificare Nicola Zingaretti per uno Scandalo incredibile?". Il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace interviene sul caso mascherine della Regione Lazio e su il sito 7Colli.it scrive: "Le mascherine della Regione Lazio hanno fatto incazzare, indignare larga parte della pubblica opinione. Quattrini nostri buttati al vento da una sciagurata amministrazione che aveva commissionato i dispositivi ad una ditta produttrice di lampadine per ben 35 milioni di euro; cacciandone 14 e finendo nel ridicolo per non aver saputo concludere l'affare. Ebbene, ieri pomeriggio la sacra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Si potrà pure criticare, contestare, censurare o no quella decisione dell'Autorità anticorruzione che punta a santificare Nicolaper unoincredibile?". Il vicedirettore de Il Tempo Francescointerviene sul casodellae su il sito 7Colli.it scrive: "Ledellahanno fatto incazzare, indignare larga parte della pubblica opinione. Quattrini nostri buttati al vento da una sciagurata amministrazione che aveva commissionato i dispositivi ad una ditta produttrice di lampadine per ben 35 milioni di euro; cacciandone 14 e finendo nel ridicolo per non aver saputo concludere l'affare. Ebbene, ieri pomeriggio la sacra ...

Linchiesta_news : Regione Lazio, lo scandalo mascherine secondo l'Anac non c'è stato: vicenda Eco Tech archiviata - saliopp : Sei mesi a gridare allo scandalo per le scuole chiuse per pandemia mondiale, e dopo un mese di lezioni in presenza… - cutolotto : RT @cutolotto: ?@FontanaPres? ?@fattoquotidiano? ?@marcotravaglio? ?@Lombard5stelle? ?@Mov5Stelle? ?@AlfonsoBonafede? uno scandalo che Font… - MariaAversano1 : RT @cutolotto: ?@FontanaPres? ?@fattoquotidiano? ?@marcotravaglio? ?@Lombard5stelle? ?@Mov5Stelle? ?@AlfonsoBonafede? uno scandalo che Font… - _marlene1265 : RT @cutolotto: ?@FontanaPres? ?@fattoquotidiano? ?@marcotravaglio? ?@Lombard5stelle? ?@Mov5Stelle? ?@AlfonsoBonafede? uno scandalo che Font… -