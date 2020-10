Sauna finlandese, quali sono gli effetti sul cuore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Sauna finlandese è una forma di terapia di calore passivo, ossia prevede aria secca con umidità del 10-20% e con una temperatura che varia da 80 a 100 gradi a livello del capo, ma ovviamente è molto più bassa a livello del pavimento in modo da mantenere efficiente la ventilazione. La durata varia generalmente da 10 a 45 minuti a seconda della persona. Gli effetti sul cuore Gli studi scientifici dicono che i benefici cardiovascolari della Sauna finlandese esistono, sia per gli uomini che per le donne. Il calore può migliorare la funzione circolatoria, agendo sulle cellule dell’endotelio, riducendo la rigidità delle arterie, stimolando nella fase acuta il sistema simpatico e quello vagale e quindi arrivando ad abbassare la pressione ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laè una forma di terapia di calore passivo, ossia prevede aria secca con umidità del 10-20% e con una temperatura che varia da 80 a 100 gradi a livello del capo, ma ovviamente è molto più bassa a livello del pavimento in modo da mantenere efficiente la ventilazione. La durata varia generalmente da 10 a 45 minuti a seconda della persona. GlisulGli studi scientifici dicono che i benefici cardiovascolari dellaesistono, sia per gli uomini che per le donne. Il calore può migliorare la funzione circolatoria, agendo sulle cellule dell’endotelio, riducendo la rigidità delle arterie, stimolando nella fase acuta il sistema simpatico e quello vagale e quindi arrivando ad abbassare la pressione ...

