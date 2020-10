Sangiovese in Ungheria | azione legale del Consorzio del Brunello di Montalcino

Leggi su winemag

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Da una parte un vignaiolo ungherese, innamorato delditanto da piantare, chiamare un suo vino “Tabunello“, commercializzandolo sul sito web.hu, da lui fondato. Dall’altra il potenteche tutela il noto vino rosso della Toscana, intenzionato a difendere il nome della Docg al cospetto del rischio di italian sounding. Sono gli ingredienti, in salsa, del caso internazionale che si è chiuso nei giorni scorsi tra le due controparti. Con un lieto fine. Secondo quanto appreso in esclusiva da WineMag.it, il produttore ungherese Csaba Török ha provveduto nelle scorse ore a cancellare definitivamente il portale incriminato e ad eliminare qualsiasi riferimento alla Denominitaliana in ...