Sampdoria, Ferrero shock: “Di Covid non si muore. Gli scienziati si mettessero il tampone…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Di Coronavirus non si muore, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Gli scienziati vanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso. Il tampone? Gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte".Lo ha detto Massimo Ferrero. Parole che non passeranno certamente inosservate. Diversi, d'altra parte, sono stati i temi trattati dal presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di 'The Breakfast Club', in onda su 'Radio Capital': dalla questione relativa all'eventuale riapertura degli stadi in Italia, alla possibile candidatura dello stesso patron blucerchiato alla carica di sindaco di Roma. Ma non solo..."La bolla per la Serie A? Non ci inventiamo cose che non esistono. Gli stadi possono restare aperti al 30%. L'incertezza uccide le menti delle persone. Tra un po' chiuderemo gli ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Di Coronavirus non si, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Glivanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso. Il tampone? Glipossono metterselo da qualche altra parte".Lo ha detto Massimo. Parole che non passeranno certamente inosservate. Diversi, d'altra parte, sono stati i temi trattati dal presidente della, intervenuto ai microfoni di 'The Breakfast Club', in onda su 'Radio Capital': dalla questione relativa all'eventuale riapertura degli stadi in Italia, alla possibile candidatura dello stesso patron blucerchiato alla carica di sindaco di Roma. Ma non solo..."La bolla per la Serie A? Non ci inventiamo cose che non esistono. Gli stadi possono restare aperti al 30%. L'incertezza uccide le menti delle persone. Tra un po' chiuderemo gli ...

