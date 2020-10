Salvini senza mascherina alla manifestazione del SAP, ma non è l’unico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa mattina, 14 ottobre, in Piazza del Popolo a Roma si è svolta una manifestazione del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia in supporto alle forze dell’ordine che subiscono aggressioni in servizio. alla manifestazione hanno partecipato diversi esponenti delle forze politiche della minoranza, tra cui lo stesso Matteo Salvini e l’ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Guardando i video della manifestazione balza subito all’occhio un dettaglio: perché c’è Salvini senza mascherina sul palco destinato ai comizi? Guardando ancora più a fondo si nota anche che molti altri relatori (tra cui lo stesso Tajani) non la indossano quando parlano sul palco allestito dal Sap. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa mattina, 14 ottobre, in Piazza del Popolo a Roma si è svolta unadel SAP – Sindacato Autonomo di Polizia in supporto alle forze dell’ordine che subiscono aggressioni in servizio.hanno partecipato diversi esponenti delle forze politiche della minoranza, tra cui lo stesso Matteoe l’ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Guardando i video dellabalza subito all’occhio un dettaglio: perché c’èsul palco destinato ai comizi? Guardando ancora più a fondo si nota anche che molti altri relatori (tra cui lo stesso Tajani) non la indossano quando parlano sul palco allestito dal Sap. LEGGI ANCHE > ...

