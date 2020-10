Salvini senza mascherina a Roma non rispetta l’ordinanza regionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteo Salvini a piazza del Popolo a Roma ha parlato senza mascherina alla manifestazione nazionale dei sindacati SAP e LES Polizia di Stato, SAPPE Polizia Penitenziaria, SIM Sindacato Italiano Militari Carabinieri e Guardia di Finanza. Sempre dalla parte delle nostre Forze dell’ordine. Ma nel Lazio, e quindi anche nella Capitale la mascherina all’aperto va indossata sempre. A differenza di quanto stabilito nel decreto legge del 7 ottobre, e ribadito nel dpcm dell’altro ieri, che prevede invece solo che la mascherina vada portata «sempre con sé», ma non sempre vada indossata l’ordinanza del governatore Zingaretti è più rigida ed è tuttora in vigore nel Lazio: le ordinanze regionali hanno infatti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteoa piazza del Popolo aha parlatoalla manifestazione nazionale dei sindacati SAP e LES Polizia di Stato, SAPPE Polizia Penitenziaria, SIM Sindacato Italiano Militari Carabinieri e Guardia di Finanza. Sempre dalla parte delle nostre Forze dell’ordine. Ma nel Lazio, e quindi anche nella Capitale laall’aperto va indossata sempre. A differenza di quanto stabilito nel decreto legge del 7 ottobre, e ribadito nel dpcm dell’altro ieri, che prevede invece solo che lavada portata «sempre con sé», ma non sempre vada indossata l’ordinanza del governatore Zingaretti è più rigida ed è tuttora in vigore nel Lazio: le ordinanze regionali hanno infatti ...

