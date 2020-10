“Salvini ha creato eserciti di fantasmi, ora flussi regolari”, dice il Ministro Lamorgese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’obiettivo è “la ripresa dei flussi regolari”, dice il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intenzionata a “sottrarre tanti migranti allo sfruttamento dei trafficanti”. Dopo le modifiche ai Decreti Sicurezza, quindi, la titolare del Viminale guarda alle misure che dovranno essere adottate in futuro. Ha appena modificato, insieme agli altri componenti del Governo, i Decreti Sicurezza, eppure … L'articolo “Salvini ha creato eserciti di fantasmi, ora flussi regolari”, dice il Ministro Lamorgese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’obiettivo è “la ripresa deiregolari”,ildell’Interno Luciana, intenzionata a “sottrarre tanti migranti allo sfruttamento dei trafficanti”. Dopo le modifiche ai Decreti Sicurezza, quindi, la titolare del Viminale guarda alle misure che dovranno essere adottate in futuro. Ha appena modificato, insieme agli altri componenti del Governo, i Decreti Sicurezza, eppure … L'articolo “Salvini hadi, oraregolari”,ilproviene da leggilo.org.

