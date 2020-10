Salvini a lezione da Marcello Pera: «Gli ho detto di riprendere la nostra agenda di 20 anni fa» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conversione di Matteo Salvini alla “rivoluzione liberale” continua. A scommettere sull’ingresso nei moderati del leader della Lega, in piena crisi di consensi, è Marcello Pera, uno dei mitici “professori” di Forza Italia. Che ora si propone come nuovo consigliere di Salvini. Galeotta, nell’incontro tra i due – racconta il Corriere – sarebbe stata la compagna di Salvini Francesca Verdini. Quando lo scorso dicembre Pera organizza un convegno sull’Europa a Roma, chiede al padre Denis di invitare anche il leader leghista. I due si parlano, nasce una certa sintonia. Tanto che Pera ammette: «Un mese fa ho votato per la Ceccardi in Toscana». Ma da filosofo Pera ci tiene a disconoscere ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conversione di Matteoalla “rivoluzione liberale” continua. A scommettere sull’ingresso nei moderati del leader della Lega, in piena crisi di consensi, è, uno dei mitici “professori” di Forza Italia. Che ora si propone come nuovo consigliere di. Galeotta, nell’incontro tra i due – racconta il Corriere – sarebbe stata la compagna diFrancesca Verdini. Quando lo scorso dicembreorganizza un convegno sull’Europa a Roma, chiede al padre Denis di invitare anche il leader leghista. I due si parlano, nasce una certa sintonia. Tanto cheammette: «Un mese fa ho votato per la Ceccardi in Toscana». Ma da filosofoci tiene a disconoscere ...

