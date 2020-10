Salerno, museo archeologico e biblioteca provinciale: Strianese incontra il Rotaract (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Stamattina a Palazzo Sant’Agostino, due giovani rappresentati del Rotaract, Andrea Bignardi e Roberta Marchesa, hanno consegnato al Presidente della Provincia, Michele Strianese, il materiale acquistato per il museo archeologico provinciale nell’ambito dell’iniziativa “Una notte al museo” realizzata lo scorso maggio 2019, che prevedeva la valorizzazione del museo archeologico anche attraverso una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzatura da destinare a servizio della fruizione museale. “Stamattina ho incontrato con molto piacere – dichiara il Presidente Strianese – i giovani rappresentanti del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Stamattina a Palazzo Sant’Agostino, due giovani rappresentati del, Andrea Bignardi e Roberta Marchesa, hanno consegnato al Presidente della Provincia, Michele, il materiale acquistato per ilnell’ambito dell’iniziativa “Una notte al” realizzata lo scorso maggio 2019, che prevedeva la valorizzazione delanche attraverso una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzatura da destinare a servizio della fruizione museale. “Stamattina hoto con molto piacere – dichiara il Presidente– i giovani rappresentanti del ...

