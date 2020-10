Running | Mondiali di mezza maratona 2020 | Straneo | “Fiera di vestire l’azzurro”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli azzurri delparteciperanno ai Campionatidi, rassegna iridata che avrà luogo a Gdynia, in territorio polacco. Due squadre al completo tenteranno di proporre il loro meglio, per aggiudicarsi risultato significativi, sia dal punto di vista personale che per portare in alto la bandiera italiana: cinque uomini e cinque donne al via. Valeriaguiderà il team in rosa, primatista italiana die nuovamente in rappresentanza della propria nazione dopo 4 anni dall’ultima volta, all’età di 44 anni, per far da leader a un gruppo fiducioso in vista delle prossime Olimpiadi. “Sono sempre fiera di poterl’azzurro. È dalle Olimpiadi del 2016 a Rio che mi ...