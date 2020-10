Ronaldo torna a Torino per la quarantena. Quindi ai contagiati i viaggi sono consentiti? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Cristiano Ronaldo, dopo aver scoperto ieri di essere positivo al coronavirus, oggi ha deciso di rientrare in Italia per trascorrere la quarantena nella sua villa di Torino. Com’è possibile? Dunque chi ha il Covid può viaggiare? Ma non dovrebbe stare in isolamento totale? Certo che sì, a nessuno è permesso violare il protocollo che impedisce ai contagiati di spostarsi, figurarsi poi da una nazione all’altra. Eppure pare proprio che per il fuoriclasse bianconero si possa fare un’eccezione. Non abbiamo conferme, ma secondo il quotidiano portoghese A Bola, CR7 avrebbe già ottenuto il lasciapassare dalle autorità sanitarie per rientrare in Italia. Ronaldo avrebbe dimostrato l’assoluta sicurezza del suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Cristiano, dopo aver scoperto ieri di essere positivo al coronavirus, oggi ha deciso di rientrare in Italia per trascorrere lanella sua villa di. Com’è possibile? Dunque chi ha il Covid puòare? Ma non dovrebbe stare in isolamento totale? Certo che sì, a nessuno è permesso violare il protocollo che impedisce aidi spostarsi, figurarsi poi da una nazione all’altra. Eppure pare proprio che per il fuoriclasse bianconero si possa fare un’eccezione. Non abbiamo conferme, ma secondo il quotidiano portoghese A Bola, CR7 avrebbe già ottenuto il lasciapassare dalle autorità sanitarie per rientrare in Italia.avrebbe dimostrato l’assoluta sicurezza del suo ...

