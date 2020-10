Ronaldo lascia il Portogallo: quarantena a Torino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, dopo la positività al Covid che lo ha costretto all’isolamento, e secondo i media portoghesi sarebbe diretto a Torino. Lo scrive il quotidiano portoghese “A Bola”, che dopo aver registrato come l’attaccante avesse seguito l’allenamento dei compagni dalla terrazza della sua stanza in attesa dell’ok delle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristianohato il ritiro della nazionale portoghese, dopo la positività al Covid che lo ha costretto all’isolamento, e secondo i media portoghesi sarebbe diretto a. Lo scrive il quotidiano portoghese “A Bola”, che dopo aver registrato come l’attaccante avesse seguito l’allenamento dei compagni dalla terrazza della sua stanza in attesa dell’ok delle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : #Ronaldo lascia il #Portogallo con un volo privato a vola a Torino per fare la quarantena dopo essere risultato pos… - Corriere : Cristiano Ronaldo lascia il ritiro e torna a Torino per la quarantena - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Cristiano #Ronaldo lascia il ritiro, in partenza per #Torino. Per media portoghesi #quarantena sarà in #Italia. #ANSA #1… - supergrisou : Ma il campione della Juve punta a dimostrare l'assoluta sicurezza del suo volo e del suo ritorno in Italia. - - DilectisG : RT @Agenzia_Ansa: Cristiano #Ronaldo lascia il ritiro, in partenza per #Torino. Per media portoghesi #quarantena sarà in #Italia. #ANSA #1… -