Roma: una mostra sulle foto scattate durante la crisi Covid-19

Durante i mesi di marzo e aprile 2020, la nostra Italia è diventata l'epicentro della pandemia Covid-19. Questi giorni bui sono stati immortalati dai fotografi della "stampa" in tutto il Paese. Il loro lavoro è ora oggetto di una mostra a Roma, dal titolo Lockdown Italia. "Ogni immagine ti ricorda in un certo senso quello che ha attraversato il Paese", spiega il Professore Chris Warde-Jones, curatore della mostra. "Ogni immagine ci ricorda anche che non è finita", continua."Sono cresciuto a Roma, ho frequentato la London University, insegnato inglese al liceo e poi intrapreso questa carriera che mi ha portato in tutto il mondo e mi ha permesso di lavorare per molti dei giornali e riviste più ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma una Monopattini, assedio Roma. A Milano, invece, li rimuovono Il Messaggero Enel: Enel Green Power cede parco eolico in Bulgaria alla svizzera MET Group

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - Enel, attraverso Enel Green Power, ha firmato l'accordo per la vendita del parco eolico da 42 MW che l'azienda possiede in Bulgaria a MET Group, societa ...

Ameria Festival, sul palco del Teatro Sociale vanno in scena "La gazza ladra" e Pippo Franco.

AMELIA - Gioachino Rossini sbarca al Teatro Sociale. Il 16 ottobre andrà in scena “La Gazza Ladra”, una delle sue opere più complesse, in una ...

