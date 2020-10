Roma | Sangiuliano smentisce | “Faccio il giornalista Non mi candido” E scatta la censura renziana

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il centrodestra scalda i motori per il Campidoglio. Vittorio Sgarbi in solitudine presenta la sua candidatura autonoma contro la Raggi, “sindaca della peste”. Il tavolono tra Salvini, Meloni e Tajani è al lavoro. “Prima gli uomini, poi i partiti”, promette la leader di Fratelli d’Italia, alla quale dovrebbe spettare l’ultima parola suE in assenza di nomi certi si rincorrono ipotesi e retroscena. Spesso inventati. Come quello della candidatura del direttore del Tg2, Gennaro, sotto le insegne della Lega, riportata da Repubblica. Voce smentita dallo stesso interessato. Campidoglio,: non mi candido “Già ieri ho contattato il direttore de La Repubblica – dice il– per ...