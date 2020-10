Roma, lucida labbra…stupefacente: ecco l’ingegnoso trucco per nascondere la droga (FOTO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un pusher italiano, di 46 anni, senza fissa dimora, con precedenti e nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore è stato notato dai militari, aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di via Lentini, alla Borghesiana, ed è stato fermato per un controllo. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche un tubetto lucida labbra, contenente 10 dosi di eroina, del peso di circa 5 grammi. L’uomo dopo l’arresto è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre la droga è stata sequestrata. Roma, lucida ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione diTor Vergata hanno arrestato un pusher italiano, di 46 anni, senza fissa dimora, con precedenti e nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore è stato notato dai militari, aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di via Lentini, alla Borghesiana, ed è stato fermato per un controllo. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche un tubettolabbra, contenente 10 dosi di eroina, del peso di circa 5 grammi. L’uomo dopo l’arresto è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre laè stata sequestrata....

