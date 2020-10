Roma, continua la ricerca di un DS: il nome nuovo arriva dalla Germania (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Roma guarda anche in Germania per il ruolo di direttore sportivo. lL’ultima pista porta in 2.Bundesliga. continua la ricerca di un direttore sportivo da parte della Roma, l’ultima pista porta in Germania e in 2.Bundesliga. A segnalarlo è Il Tempo sottolineando che per il ruolo di DS la famiglia Friedkin sta valutando anche il profilo di Jonas Boldt, attuale direttore sportivo dell’Amburgo formatosi al Bayer Leverkusen sotto l’ala protettiva di Rudi Voeller. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laguarda anche inper il ruolo di direttore sportivo. lL’ultima pista porta in 2.Bundesliga.ladi un direttore sportivo da parte della, l’ultima pista porta ine in 2.Bundesliga. A segnalarlo è Il Tempo sottolineando che per il ruolo di DS la famiglia Friedkin sta valutando anche il profilo di Jonas Boldt, attuale direttore sportivo dell’Amburgo formatosi al Bayer Leverkusen sotto l’ala protettiva di Rudi Voeller. Leggi su Calcionews24.com

virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - OfficialASRoma : 'Sono arrivato la scorsa estate e, anche se si trattava di un prestito, ho capito subito che Roma sarebbe diventata… - hobbyone13 : RT @Gladys82012839: In base a quali meriti, grazie a quali iniziative la Meloni è in continua ascesa nei sondaggi? Ha un condannato all'ora… - edoardo_cardin : @rep_roma Si continua a colpire un settore già in grande difficoltà. In molti ristoranti qui a Roma il distanziamen… - Pierorezzacapa : @Stellix82 Stessa cosa ieri in una scuola a Roma, i bambini erano tranquilli con la mascherina, giocavano normalmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma continua Giornalismo, ultimi giorni per iscriversi al Master della Lumsa di Roma la Repubblica Roma, continua la ricerca di un DS: il nome nuovo arriva dalla Germania

La Roma guarda anche in Germania per il ruolo di direttore sportivo. lL’ultima pista porta in 2.Bundesliga. Continua la ricerca di un direttore sportivo da parte della Roma, l’ultima pista porta in ...

Libri, perdite si riducono di altri 4 punti dopo lockdown

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Dati in continuo recupero, tra luglio e settembre 2020, per il mercato del libro in Italia, dopo il lockdown che aveva portato la nostra editoria libraria sull'orlo del baratro ...

La Roma guarda anche in Germania per il ruolo di direttore sportivo. lL’ultima pista porta in 2.Bundesliga. Continua la ricerca di un direttore sportivo da parte della Roma, l’ultima pista porta in ...(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Dati in continuo recupero, tra luglio e settembre 2020, per il mercato del libro in Italia, dopo il lockdown che aveva portato la nostra editoria libraria sull'orlo del baratro ...