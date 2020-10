_Carabinieri_ : Roma, #7ottobre 1943: oltre 2000 #Carabinieri vengono deportati dai nazisti, per timore della loro opposizione al r… - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri passano al setaccio le piazze di spaccio della Capitale. Sequestrato circa mezzo kg di droga tra… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio hanno denunciato i titolari di una società di autodemolizioni pe… - leggoit : Roma, Carabinieri fermano pusher con due chili e mezzo di cocaina nascosta nello scooter rubato - UmbertoFaraglia : ROMA BLOCCATO DAI CARABINIERI CORRIERE DELLA DROGA CON 5000 DOSI DI COCA... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Carabinieri

Leggo.it

Nel 2009 ha conseguito il Dottorato in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma. Durante il soggiorno romano ... Assistente spirituale dell’Arma dei Carabinieri in ...ROMA (cronaca) – Importante operazione dell'arma ilmamilio.it - nota del Comando dei carabinieri Nel corso di una mirata attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno ...