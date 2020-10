Roberto Mancini | età | altezza | peso | ex moglie | 2 figli calciatori | la figlia | la moglie | quanto guadagna

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha aperto la sua prestigiosa carriera nel mondo dello sport giocando a calcio, nei panni di attaccante e centrocampista. In particolare l’ultimo dei due ruoli gli calzava a pennello ed è stato candidato due volte al Pallone d’oro.ha raggiunto innumerevoli ed indimenticabili traguardi nel corso della sua carriera, per esempio nel 2015 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio. Attualmente ha realizzato il sogno di chiunque nell’ambiente calcistico: è diventato l’allenatore della Nazionale di calcio italiana.ha mosso i primi passi nelle giovanili del Bologna, stessa squadra con cui ha fatto il suo esordio in Serie A. Lo sportivo dopo è rimasto fedele alla Sampdoria per oltre 15 anni, con un totale di 132 reti in ...