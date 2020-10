Roberta Di Padua rifiutata per l’età | Davide dice di no a Uomini e Donne (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberta Di Padua continua a tener banco all’interno di Uomini e Donne anche nei confronti della pseudo conoscenza con il tronista Davide Donadei. Nelle ultime settimane infatti, la dama del parterre over sembra essere molto interessata al tronista che, non si è tirato mai indietro nell’esprimere i suoi complimenti e la sua piacevole curiosità nei suoi confronti. Durante la puntata di oggi infatti, Roberta Di Padua viene rifiutata per l’età che ha, da Davide. Lo stesso confessa al centro dello studio di non poter avere mai una storia d’amore con una dama del parterre over. Così i fan del programma che aspettavano una futura uscita tra Roberta e il tronista rimangono ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Dicontinua a tener banco all’interno dianche nei confronti della pseudo conoscenza con il tronistaDonadei. Nelle ultime settimane infatti, la dama del parterre over sembra essere molto interessata al tronista che, non si è tirato mai indietro nell’esprimere i suoi complimenti e la sua piacevole curiosità nei suoi confronti. Durante la puntata di oggi infatti,Divieneper l’età che ha, da. Lo stesso confessa al centro dello studio di non poter avere mai una storia d’amore con una dama del parterre over. Così i fan del programma che aspettavano una futura uscita trae il tronista rimangono ...

