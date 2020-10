Rinviata Monza-Vicenza, 7 giocatori brianzoli sono risultati positivi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Monza-Vicenza come era pronosticabile è stata Rinviata. La gara si sarebbe dovuto giocare Sabato 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Brintaeo. il motivo del rinvio è legato al numero elevato di positivi nella squadra brianzola: 7 giocatori e due membri dello staff. La squadra di Galliani ha deciso di avvalersi del gettone concesso dalla Lega per poter rinviare il match. I casi di positiva sono iniziati l’8 ottobre, ma la squadra Monzese non ha deciso di fermarsi per qualche giorno continuando la sessione di allenamenti, siamo sicuri sia stata la scelta giusta? Chi può dirlo, sicuramente con tutti questi casi positivi asintomatici il biancorossi non dovrebbe più in futuro riscontrare problemi. Comunicato Rinvio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 ottobre 2020)come era pronosticabile è stata. La gara si sarebbe dovuto giocare Sabato 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Brintaeo. il motivo del rinvio è legato al numero elevato dinella squadra brianzola: 7e due membri dello staff. La squadra di Galliani ha deciso di avvalersi del gettone concesso dalla Lega per poter rinviare il match. I casi di positivainiziati l’8 ottobre, ma la squadra Monzese non ha deciso di fermarsi per qualche giorno continuando la sessione di allenamenti, siamo sicuri sia stata la scelta giusta? Chi può dirlo, sicuramente con tutti questi casiasintomatici il biancorossi non dovrebbe più in futuro riscontrare problemi. Comunicato Rinvio ...

