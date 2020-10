Riforme | Bonomi | ' farle è la vera sfida | pa sarà cardine'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo aprire una stagione di; quella lache abbiamo davanti, non tanto i 400 miliardi. Possiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo, ma se non risolviamo i nodi strutturali che hanno bloccato il Paese per 25 anni non riusciremo a scaricare a terra". E' quanto sostiene il presidente di Confindustria, Carlo, partecipando da remoto all'assemblea di Federacciai. Tra queste, "la riforma della pubblica amministrazione; ilper capire se siamo in grado di cambiare questo Paese. Non possiamo andare avanti con decretazioni in cui vengono nominati commissari, abbiamo bisogno - aggiunge - di normalità".