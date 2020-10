' Ricomprare' mobili usati | Ikea lancia il black friday alternativo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - Unper aiutare l'ambiente. E' l'iniziativa diche annuncia la campagna #Greenche, in occasione del, inviterà i clienti a 'rivendere' i propriper dare loro una seconda vita. La campagna che prenderà il via in Italia dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 store sul territorio nazionale, è frutto del percorso intrapreso dall'azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell'ambiente. Iche non sono più necessari all'interno di una casa possono rivivere in un'altra abitazione, con un vantaggio per chi li rivende e chi li acquista. Il ...