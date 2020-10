Regno Unito, il primo caso di perdita dell’udito improvvisa legata al Covid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel Regno Unito il primo caso di perdita dell’udito legata al Covid Non solo gusto e olfatto: tra le insidie del Covid-19 potrebbe nascondersi anche la perdita dell’udito, che però – stando ai casi riportati finora – non è un sintomo della malattia, ma un effetto. Il primo caso si è verificato nel Regno Unito, dove un uomo di 45 anni affetto da problemi respiratori e curato con il redemsivir ha perso completamente l’udito dopo essere stato dimesso dall’ospedale. L’uomo era stato trattato con i farmaci necessari per debellare il Covid-19 mentre si trovava ricoverato – non solo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelildidell’uditoalNon solo gusto e olfatto: tra le insidie del-19 potrebbe nascondersi anche ladell’udito, che però – stando ai casi riportati finora – non è un sintomo della malattia, ma un effetto. Ilsi è verificato nel, dove un uomo di 45 anni affetto da problemi respiratori e curato con il redemsivir ha perso completamente l’udito dopo essere stato dimesso dall’ospedale. L’uomo era stato trattato con i farmaci necessari per debellare il-19 mentre si trovava ricoverato – non solo ...

MarcoBellinazzo : Diritti tv Champions: dopo tanta attesa e dopo aver debuttato nel Regno Unito e in Germania Amazon entra nel mercat… - LaStampa : Nel Regno Unito primo caso di perdita dell'udito improvvisa legata a Covid-19 - Corriere : Boom di contagi, il Regno Unito verso nuovi lockdown - danipia_dpiani : RT @giapao: Giusto due giorni fa ho visto Perfect Sense e mi era pure piaciuto. Ciao. Nel Regno Unito primo caso di perdita dell'udito impr… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Nella trattativa con il Regno Unito, va perseguita un'intesa ma non ad ogni costo', dice il premier alla Camera per le c… -